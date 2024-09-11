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Depremde yüzlerce kişiye mezar olmuştu: 'Fay hattı' savunması yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan 151 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin görülen davada, "Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir" diye kendini savunan tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'nun (61) farklı mahallelerde yaptığı 5 binanın daha yıkıldığı ve binalardaki 122 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

10:48 - 11/09/2024 Çarşamba
DHA
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı bina için başlatılan soruşturmalar devam ediyor.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı bina için başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 151 kişinin ölümüne yol açan Palmiye Sitesi'ne ilişkin açılan davada, tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'nun savunmasında binaların fay hattı üzerine denk geldiğini öne sürdüğü öğrenildi. Ancak, Babaoğlu'nun yönetimindeki inşaatlardan beşinin daha çeşitli mahallelerde yıkıldığı ve bu yıkımlarda 122 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kentte, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla aranırken, 17 Mayıs'ta notere gidip vekalet veren ve 23 Ağustos'ta İzmir'deki yazlığında havuz başında yakalanıp tutuklanan Ali Babaoğlu, 5 Eylül'de hakim karşısına çıktı. 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Babaoğlu, duruşmaya katıldı. Babaoğlu, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek,
"Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir. Depremin enerji dalga boyunun içerisinde kalmıştır. Enerji dalga boyu 2,40 metredir. Dolayısıyla binalar ilk saniyede yıkılmıştır. Bugünkü yönetmelikle yapılsa dahi kurtulma şansı yokmuş"
dedi.

Mahkemedeki savunmasında 40 yıllık inşaat mühendisi olduğunu kaydeden ve Palmiye Sitesi'nin yıkılmasını depremin büyüklüğüne bağlayan Ali Babaoğlu'nun, depremlerde farklı mahallelerde 5 binasının daha yıkıldığı ortaya çıktı.

Yıkılan binalardan Seda Apartmanı'nda 46, İrem Apartmanı A ve B Blok'ta 33, diğer 2 binada ise 43 olmak üzere toplam 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Palmiye Sitesi ile birlikte toplam 273 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen müteahhit Ali Babaoğlu ile ilgili, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı bina için başlatılan soruşturmalar devam ediyor.



#Kahramanmaraş
#deprem bölgesi
#fay hattı
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