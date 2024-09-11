Depremde yüzlerce kişiye mezar olmuştu: 'Fay hattı' savunması yapan müteahhidin 5 binası daha yıkılmış

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 151 kişinin ölümüne yol açan Palmiye Sitesi'ne ilişkin açılan davada, tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'nun savunmasında binaların fay hattı üzerine denk geldiğini öne sürdüğü öğrenildi. Ancak, Babaoğlu'nun yönetimindeki inşaatlardan beşinin daha çeşitli mahallelerde yıkıldığı ve bu yıkımlarda 122 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Mahkemedeki savunmasında 40 yıllık inşaat mühendisi olduğunu kaydeden ve Palmiye Sitesi'nin yıkılmasını depremin büyüklüğüne bağlayan Ali Babaoğlu'nun, depremlerde farklı mahallelerde 5 binasının daha yıkıldığı ortaya çıktı.
Yıkılan binalardan Seda Apartmanı'nda 46, İrem Apartmanı A ve B Blok'ta 33, diğer 2 binada ise 43 olmak üzere toplam 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Palmiye Sitesi ile birlikte toplam 273 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen müteahhit Ali Babaoğlu ile ilgili, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı bina için başlatılan soruşturmalar devam ediyor.