Depremin vurduğu Hatay'da okula devam oranı 3 günde yüzde 60'ı aştı

"Öğrencilerde şu an okula devam oranı yüzde 60'lar, bazı ilçelerimizde yüzde 80'e çıkmış ama ortalama olarak yüzde 60-65 arası değişiyor. Bu oran öğretmenlerimizde ise yüzde 70 civarında. Bu da bizim beklediğimizden daha iyi. Normalleşmeye doğru hızlı adımlarla gidiyoruz. Geriye dönüş yok. Gün geçtikçe yüzde 90'lara çıkacağına inanıyorum. Herkes depremin etkisinden ve korkularından kurtuldukça, 'Arkadaşlarım gidiyor. Ben de gidiyorum.' dedikçe bu oran yükselecektir."