Depremin vurduğu Hatay'da okula devam oranı 3 günde yüzde 60'ı aştı

Afetin etkisiyle bin 315 okuldan 5'inin yıkıldığı kentte, öğretmen ve öğrencilerin sınıflardaki uyum süreci devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığının, 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da, 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdiği Arsuz, Altınözü, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerindeki 296 okulda yüz yüze eğitim sürüyor.
Afetin etkisiyle 1315 okuldan 5'inin yıkıldığı kentte, öğretmen ve öğrencilerin sınıflardaki uyum süreci devam ediyor.
Yaklaşık 80 bin öğrencinin depremden 49 gün sonra yeniden ders başı yapmaya başladığı kentte, okula devam oranı beklenenin üzerinde seyrediyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, Hatay'daki okullarda beklenenin çok üzerinde bir hareketlilik yaşandığını söyledi.
"Normalleşmeye doğru hızlı adımlarla gidiyoruz"
Öztürk, depremin çocuklarda bıraktığı izleri silmek için sınıflarda gerekli psikososyal desteğin verildiğini belirtti.
Öğrencilerin kısa sürede eğitim hayatlarına adapte olduklarını vurgulayan Öztürk şunları kaydetti: