Depremzedeyi onların eline bırakmayız

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, hem hükümetin hem de muhalefetin önemli kozlarından biri konut edinimi, kiralar ve sosyal konut kampanyası oldu. Türkiye, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.Depremin acil yaralarının sarılmasının ardından TOKİ, 11 ilde afet konutları için büyük bir seferberlik başlattı. Bir yılda 319 bin evin inşaatı tamamlanarak depremzedelere teslim edecek. Bu konularda en büyük yük TOKİ’nin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sırtında. Kurum, Yeni Şafak’ın sorularını cevaplandırdı.

O KADAR KOLAY DEĞİL

* Murat Bey, deprem konutlarıyla başlamak istiyorum. İlk temeller 23 Mart’ta atıldı. Son durum nedir?

Biz, her afette olduğu gibi 11 ilimize de sözler verdik. 11 ilimizi ilçeleriyle ve köyleriyle birlikte ayağa kaldıracağız. Dünyada eşi benzeri olmayan bir anlayışla çalışmalarımızı başlattık. Afetin olduğu günden 15 gün sonra ilk sözleşmelerimizi yaptık ve 46 günde temellerimizi attık. Bu 3 aylık süreçte 11 ilimizde 173 bin konutun inşası başlattık. Hem köylerimizde hem ilçelerimizde, kardeşlerimize sözümüz ilk etapta 319 bin konutumuzu, ardından da 650 bin konutumuzu inşa edeceğiz. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aslında 14 Mayıs şunu da göstermiştir; 14 Mayıs’ta 11 ilimiz Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor bir destek vermiştir. Afetzede kardeşlerimiz hayale değil gerçeklere oy vermiştir, destek vermiştir. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu, bedava konut yapacağını, afetzedelere her türlü desteği vereceğini iddia etmiş ancak milletimiz yine eser, hizmet demiştir.

21 yıllık süreçte yaptığımız hizmetlerin vatandaşımız tarafından takdir edildiğini net bir şekilde gösteriyor. Bu kolay bir iş değil. Yani evinizin olmadığı, yakınlarınızı kaybettiğiniz ve orada hatıralarınızın, anılarınızın yok olduğu bir süreçte, yine yaparsa Erdoğan yapar diyebilmek de o kadar kolay değil İbrahim Bey.

* O duygusal bağ sadece eser siyaseti üzerinden mi kuruldu yoksa başka da bir nedeni var mı?

Bir insana güvenebilmeniz için geçmişte yaptıklarının ne olduğunu da bilmeniz lazım. İnsanımız Cumhurbaşkanımızı tanıyorlar ve çok iyi biliyor. Vatandaşlarımız burada 21 yıldır Erdoğan bu ülkeye ne kazandırmış, ne yapmış sözünü tutmuş mu tutmamış mı bunu çok iyi biliyor.Cumhurbaşkanımız rekor bir oyla 11 ilde ve tüm Türkiye’de desteklenmiştir.

* Kaynak sorunu var mı?

3 ayda 173 bin konutu başlatan şantiyeleri başlatan irade, 20 yılda 1 milyon 200 bin konutu yapan irade, 21 yılda 100 yılda yapılacak işleri yapan irade, 3.3 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştiren irade, bunu da yapabilecek beceriye, kabiliyete sahiptir. Şu ana kadar bir problem yaşamadık. Bizden hakediş alacağı olan hiçbir yüklenici yok.

HAZİRAN SONUNA KADAR İHALELERİ TAMAMLARIZ

* 173 bin konuta başlandığını söylediniz. Geri kalan konutlar için bir tarih veriyor musunuz?

Etap etap yer tespitleri oradaki projeler, inşaat süreci devam ediyor. Sonuçta ortalama baktığınızda her gün yeni konutların ihalesi ikişer üçer gerçekleşiyor. Yer teslimleri yapılıyor. Zemin etütleri yapılıyor. Orada tabi mikro bölgeleme çalışmalarını doğru zeminde yapmak zorundayız. Önümüzdeki ay sonuna kadar tüm ihaleleri gerçekleştirmek.

7 BİN KONUTUN DAHA TEMELİNİ ATIYORUZ

* Cumhurbaşkanımız hafta sonu deprem bölgesinde olacak. Orada bir motivasyon var mı, yeni temel mi atacaksınız, başka bir aktivite mi var?

Seçim çalışması yaptık ama aklımız, fikrimiz, gönlümüz deprem bölgesindeydi. Hem orada afetzede kardeşlerimizin bir eksiği, ihtiyacı var mı, onları görebilmek bizzat kendisi onlarla birlikte olmak hem de bu süreçte vermiş oldukları destekten dolayı yine inşaatlarımıza ilişkin gelişmeleri yakından takip etmek için deprem bölgesine program planlanıyor. İnşallah, orada da hem yeni konutlarımızın temelleri atılacak. Şu an 173 bindeyiz. 180 bin inşallah hafta sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. 180 bininci konutun temelini atacağımız şantiyelerde örnek dairelerimiz tamamlandı. Cumhurbaşkanımız inceleyecek, bakacak.

İstanbul’un dönüşümü milli güvenlik meselesi

Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki dönüşüm konusunda da bilgi verdi: Bir daha aynı acıları yaşamamak önemli ve İstanbul bu anlamda özel bir yer. Tüm ülkemizi ilgilendiriyor. İstanbul’un dönüşümü, bizim milli güvenliğimizi ilgilendiren bir konu. Hızlı bir şekilde İstanbul’daki 1.5 milyon konutun dönüşümü adına vatandaşımızın bu teveccühüyle el ele verip tek bir riskli yapı kalmayana kadar bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz.

* Şimdi bu projenizde yıllık 200 bin konut yerinde yapacaksınız...

200 bin yerinde, 100 bini de rezerv alan. Toplam 300 bin konut. Biz başvuruları e-Devlet üzerinden alıyoruz. Binanın riskli olması lazım. Dönüşüme girmesi ihtiyacını ortaya koyacağız.

YILLIK PROJE LİMİTİNİ ARTIRABİLİRİZ

* Risk derecesine göre mi?

İlk önce bunlara bakacağız. Riskleri toparlayacağız. Bu binalarda 3’te 2 çoğunluk. Rızaya bağlı bir dönüşüm istiyoruz. Bu sağlanmamış mı sağlanmamış mı ona bakacağız. Ardından 200 bin limit belirledik. Bu limiti de artırma ihtimalimiz var. Ona da bakacağız. Eğer tüm bunlara rağmen, sorun varsa önceliğimiz en risklilerden başlamak üzere. Etap etap başvuruları değerlendireceğiz.

Depremzedeleri onların insafına bırakmayız

* CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin seçimin ardından depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamaktan vazgeçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

21 yıldır hizmet ediyoruz. Her afete gittik, her selde, her depremde biz vardık. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun herkese hizmeti eşit şekilde götürdük. Bir tarafta hak hukuk diyeceksiniz. Diğer taraftan da gelip depremzede kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanımıza destek verdi diye onları sokağa atacaksınız. Kabul edilebilecek bir şey mi bu ya? Yani insanlar hür iradesi ile sandığa gitmişler. Sandıkta tercihini yapmışlar. Bize de verebilir, başka partiye de verebilir. Bize vermeseydi biz o konutları yapmayacak mıydık? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerimizi yürütmek zorundayız. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Biz, hiçbir zaman onların insafına depremzede kardeşlerimizi terk etmedik, etmeyeceğiz de. Yani onlar ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, afetzede kardeşlerimizi aşağılamaya da kalksalar, üzmeye de kalksalar biz buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Onların insafına da terk etmeyiz.

2,5 LİRAYI KILIÇDAROĞLU’NA YOLLADIM

* Tekirdağ’da yaşanan hizmet sonlandırma ya da geri çekilmeye benzer olayları deprem bölgesinde de duydunuz mu?

Bu söylemler üzerinden bir vatandaşımız Sancaktepe’de esnafları ziyaret ederken o da oraya gitmiş, afetzede kardeşlerimize yardım etmek için. Ankara Büyükşehir Belediyesi standından su almış. Daha sonra bu söylemleri duyunca, ben su parasını Kılıçdaroğlu’nun hesabına yolladım 2,5 lirayı. Aman bizi onların eline bırakmayın diyor. Bırakmayacağız zaten. Hiç endişe etmesinler. Hiçbir zaman da bırakmadık. İnşallah vatandaşlarımızla el birliği içerisinde, tüm kardeşlerimize hizmetleri eşit şekilde götüreceğiz. Doğru işler değil bunlar. Bizim İnancımız gereği de doğru değil. Yani biz yardıma ihtiyacı olana bu kişi, bu vatandaş şöyle düşüncesi varmış, şuna inanıyormuş şu yolda gidiyormuş diye bakmayız. Yardıma ihtiyacı varsa yardım ederiz. Bizim örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz bunu söyler. İnancımız bunu söyler. Yakışmayacak hareketler bunlar.







