Depremzedeyi onların eline bırakmayız

Biz, her afette olduğu gibi 11 ilimize de sözler verdik. 11 ilimizi ilçeleriyle ve köyleriyle birlikte ayağa kaldıracağız. Dünyada eşi benzeri olmayan bir anlayışla çalışmalarımızı başlattık. Afetin olduğu günden 15 gün sonra ilk sözleşmelerimizi yaptık ve 46 günde temellerimizi attık. Bu 3 aylık süreçte 11 ilimizde 173 bin konutun inşası başlattık. Hem köylerimizde hem ilçelerimizde, kardeşlerimize sözümüz ilk etapta 319 bin konutumuzu, ardından da 650 bin konutumuzu inşa edeceğiz. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aslında 14 Mayıs şunu da göstermiştir; 14 Mayıs’ta 11 ilimiz Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor bir destek vermiştir. Afetzede kardeşlerimiz hayale değil gerçeklere oy vermiştir, destek vermiştir. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu, bedava konut yapacağını, afetzedelere her türlü desteği vereceğini iddia etmiş ancak milletimiz yine eser, hizmet demiştir.

Etap etap yer tespitleri oradaki projeler, inşaat süreci devam ediyor. Sonuçta ortalama baktığınızda her gün yeni konutların ihalesi ikişer üçer gerçekleşiyor. Yer teslimleri yapılıyor. Zemin etütleri yapılıyor. Orada tabi mikro bölgeleme çalışmalarını doğru zeminde yapmak zorundayız. Önümüzdeki ay sonuna kadar tüm ihaleleri gerçekleştirmek.

Seçim çalışması yaptık ama aklımız, fikrimiz, gönlümüz deprem bölgesindeydi. Hem orada afetzede kardeşlerimizin bir eksiği, ihtiyacı var mı, onları görebilmek bizzat kendisi onlarla birlikte olmak hem de bu süreçte vermiş oldukları destekten dolayı yine inşaatlarımıza ilişkin gelişmeleri yakından takip etmek için deprem bölgesine program planlanıyor. İnşallah, orada da hem yeni konutlarımızın temelleri atılacak. Şu an 173 bindeyiz. 180 bin inşallah hafta sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. 180 bininci konutun temelini atacağımız şantiyelerde örnek dairelerimiz tamamlandı. Cumhurbaşkanımız inceleyecek, bakacak.

21 yıldır hizmet ediyoruz. Her afete gittik, her selde, her depremde biz vardık. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun herkese hizmeti eşit şekilde götürdük. Bir tarafta hak hukuk diyeceksiniz. Diğer taraftan da gelip depremzede kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanımıza destek verdi diye onları sokağa atacaksınız. Kabul edilebilecek bir şey mi bu ya? Yani insanlar hür iradesi ile sandığa gitmişler. Sandıkta tercihini yapmışlar. Bize de verebilir, başka partiye de verebilir. Bize vermeseydi biz o konutları yapmayacak mıydık? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerimizi yürütmek zorundayız. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Biz, hiçbir zaman onların insafına depremzede kardeşlerimizi terk etmedik, etmeyeceğiz de. Yani onlar ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, afetzede kardeşlerimizi aşağılamaya da kalksalar, üzmeye de kalksalar biz buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Onların insafına da terk etmeyiz.