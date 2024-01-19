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Derslere iki hafta ara: Yarıyıl tatili bugün başlıyor

19 milyondan fazla öğrenci için yarıyıl tatili bugün başlıyor. Öğrenciler karnelerini alacak, derslere iki haftalık mola verilecek. İkinci dönem için ders zili, 5 Şubat Pazartesi günü çalacak.

08:03 - 19/01/2024 Cuma
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor. Öğrenciler bugün karnelerini alacak, derslere iki hafta ara verecek.


İkinci dönem 5 Şubat'ta başlayacak


5 Şubat Pazartesi günü ders zili yeniden çalacak. 19 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem başlayacak.


İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.


LGS 2 Haziran'da, YKS 8-9 Haziran'da


İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8-9 Haziran tarihlerinde. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

#Yarıyıl Tatili
#Eğitim
#Okul
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