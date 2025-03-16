Dervişane tutumuyla örnek insandı

Programda, Zengin'in hayatını anlatan kısa belgesel gösterimi yapıldı, 2. sınıf öğrencileri şiirlerini okudu. Mevlana İdris’in dervişane tutumuyla kendilerine örnek olduğunu belirten YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, eğitimcilere çok önemli bir miras bıraktığını söyleyerek, “Bu mirası, yazdığı kitaplarla bugün dünyanın birçok ülkesinde de Arapçaya, Arnavutçaya, İngilizce'ye çevrilmiş olarak, çocukların hayallerine sınır koyulmayacağını, onların hayallerine sınır çizilmeyeceğini gösteren tutumuyla, sözleriyle, naif ve ince diliyle,

onlara ulaştırmayı başardı” dedi.

SAÇTIĞI TOHUMLAR KARŞILIK BULDU

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Mevlana İdris'in tohum saçtığını, bunun Türkiye'nin ve dünyanın onlarca ülkesinde karşılık bulduğunu söyledi. Yentür, "Bizim inancımızda sadaka-i cariye çok önemlidir. İnsan öldükten sonra bıraktığı eserle, insanlığı hayra ve güzelliğe davet etmesi açısından son derece önemli. Bugün binlerce çocuğun gönlünde yer açan kitaplarıyla, öğretmenlere ilham veren ruhuyla Mevlana İdris Ağabeyi saygıyla, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz" dedi.

ŞİİR GECESİ YENİDEN

Mevlana İdris ile üniversite öğrenciliği sırasında tanışma fırsatı bulduğunu anlatan Yentür, "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin bir geleneği vardı. Edebiyat bülteninin şiir geceleri ve o şiir gecelerinin de hep konuğu olmuştur Mevlana İdris. 28 Şubat süreci ve çeşitli nedenlerden sonra 20 yıllık gelenekte şiir gecesine ara verildi. İnşallah bu sene 9 Mayıs'ta o emaneti alıp İstanbul Edebiyat şiir gecesini tekrardan Fatih'te ayağa kaldırıyoruz" diye konuştu.

Anma programına, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Mevlana İdris'in kardeşi Salih Zengin, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı.











