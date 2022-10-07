​Destek veririz

CHP’nin kurduğu 6’lı masaya oturan sağ partileri kritik bir başörtüsü sınavı bekliyor. CHP-AK Parti arasında yasal-anayasal güvence restleşmesine sahne olan polemikte İYİ Parti, SP, DEVA ve Gelecek Partilerinin tavrını hangi seçenekten yana kullanacağı merak ediliyor. Yeni Şafak’a konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Kaya, “İnceleyip gereken desteği veririz. Somut bir öneri olarak partiler getirsin biz de gerekli siyasal ve toplumsal desteği verelim. Olumlu buluyoruz” dedi. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ise “Sorun var mı yok mu” diye sordu.