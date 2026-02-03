Yeni Şafak
Dev tefecilik operasyonu: Ankara’da 51 şüpheli yakalandı 5.7 milyar liralık para hareketi tespit edildi

12:453/02/2026, Salı
IHA
Ankara’da klasik tefecilik ve ‘POS’ tefeciliği yöntemleriyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların hesaplarındaki toplam para akışının ise 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 bin lira olduğu tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün icra edilen operasyonda, klasik tefecilik ve ‘POS’ tefeciliği yöntemleriyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların karıştığı 743 farklı olayda 900’den fazla kişiyi mağdur ettikleri ortaya çıkarken, hesaplarındaki toplam para akışının ise 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 bin lira olduğu tespit edildi.

Aramalarda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Zanlıların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 adet şarjör, 55 adet 9.19 milimetre çapında fişek, 84 adet senet, 15 POS cihazı, başka kişilere ait 12 kredi kartı, 7 doküman, bir miktar esrar ve 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.





