DEVA Partisi kurucu üyesi casusluk suçundan hapis cezasına çarptırıldı

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede; Metin Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye’nin Libya’daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye’nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye’nin geliştirdiği İHA ve SİHA’lara dair bilgiler gibi bir çok hassas konular olduğu yer aldı.