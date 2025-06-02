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DEVA Partisi kurucu üyesi casusluk suçundan hapis cezasına çarptırıldı

DEVA Partisi kurucu üyesi casusluk suçundan hapis cezasına çarptırıldı

10:562/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Gürcan'ı gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede; Metin Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye’nin Libya’daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye’nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye’nin geliştirdiği İHA ve SİHA’lara dair bilgiler gibi bir çok hassas konular olduğu yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “casusluk suçu” nedeniyle 2021 yılında başlatılan adli süreç kapsamında Metin Gürcan, ilk olarak 26.11.2021’de İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Emniyet ve savcılık sorgularının ardından 29.11.2021 tarihinde sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Metin Gürcan, 23.05.2025 tarihinde görülen duruşmasında TCK 328’inci maddesi kapsamında “Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılarak aynı gün Sincan 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.


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