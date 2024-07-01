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DEVA'dan kira ayıbı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Beyoğlu İlçe Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Küçük Piyale Mahallesi'nde kirada bulundukları apartman dairesinin kirasını ödemedi.

Neslihan Önder
04:00 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:59 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cemil Kara.
Cemil Kara.

Mülk sahibi eşinin 3 aydır kirasını alamadığını ve daireyi kiralayan DEVA Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Cemil Kara'nın adeta sırra kadem bastığını söyleyen Hüseyin Ege, "Daireyi bizden yalvar yakar kiraladılar. Seçim bitti, ortalıktan kayboldular" dedi.

3 AYDIR MUHATAP BULAMADI

En son Nisan ayında Mart ayının kirasını aldıklarını belirten Ege, "Diğer ayların kirası da ödenmedi. 3 aydır kiramızı alamıyoruz. Daireyi DEVA Partisi adına kiralayan ilçe başkanı Cemil Kara telefonumuzu açmıyor. İl Başkanlığı'na gittim, orayı da kapatmışlar. Ne kiraladığım kişiye ne de partiden bir yetkiliye ulaşabiliyorum" şeklinde konuştu.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI DA YAPTILAR İDDİASI

Hüseyin Ege'ye göre, DEVA Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı, kiraları öderken vergi kaçakçılığı da gerçekleştirdi. "Kirayı ödedikleri aylarda da vergiden kaçmak için bir yöntem izlediler" diyen Ege, "12 bin TL olan kiranın 5 binini resmi hesaptan kalan 7 bini ise gayri resmi başka bir hesaptan gönderdiler. Bir kaç kez paramı ödeyeceklerini söylediler. Mart ayının ödemesini aldım. Ancak Nisan, Mayıs ve Haziran ayının kiralarını ödemediler" ifadelerini kullandı.



#DEVA Partisi
#Vergi kaçırma
#İstanbul
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