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POLİTİKA

Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları kaldırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları kaldırılmalı
Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Üniversite sınavları kaldırılmalı"

Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Türk gençliğini bir nevi yarış atı gibi göremeyiz. Gençlerimizi sınavdan sınava sokarak geleceğin kilitlerini açamayız. Artık üniversite sınavına neşter vurmanın zamanı gelmiştir.

'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı

Niyeti kötü bazı gazeteler hemen yalanı körüklediler. Yalanın iç yüzünü araştırmaya gerek duymadan devreye giren CHP Genel Başkanı, gençlerimizi galeyana getirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, kendini rezil etti. Gerçek dışı bir iddia. Bu yalanı haberleştiren siteler u dönüşü yaptı özür diledi.

Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti
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"Gençlerden özür dile Kılıçdaroğlu"

Kılıçdaroğlu'ndan ses seda çıkmadı. Kılıçdaroğlu, ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa Türk gençliğinden özür dilemelidir. Senin karanlık muhataplarını biliyorum ve sana acıyorum. Kılıçdaroğlu'nu kim tutsak almışsa korkmasın itiraf etsin.

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