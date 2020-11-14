Devlete 2 bin antrenör alınacak

Pandemi sürecinde yurtların üstlendiği rolün çok önemli olduğunu hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Pandemi sürecinde yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yuvası olduğunu ispat etmiştir. Bu konudaki problemlerin üstesinden gelemeyen ve yaptıkları uygulamalarla sınıfta kalan pek çok Avrupa ülkesinin aksine Türkiye, sosyal devlet olmanın gerekliliklerinden birini başarıyla yerine getirmiştir. 81 ilimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 bin 410 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Ayrıca yurtlarımız, sağlık çalışanlarımız için, Adalet Bakanlığı personelimiz askeri personel, tedbir amaçlı karantinaya alınan vatandaşlarımız için de tahsis edildi” dedi.

110 BİN YETENEKLİ KEŞFEDİLDİ

Kasapoğlu geçen yıl yetenek taraması sonucunda seçilen 110 bin öğrencinin eğitimlerini, antrenörlerin eşliğinde uygulamalı ve teorik olarak online yayın üzerinden sürdürdüklerini söyledi. Kasapoğlu, Sporda Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında her yıl 15 bin okulda öğrenim gören 1 milyon 200 bin üçüncü sınıf öğrencisini değerlendirdiklerini belirterek, “Bu projede Bakanlığımızın yaklaşık bin 495 antrenör ve uzman personeli ile Milli Eğitim Bakanlığımızın 1350 öğretmeni görev alıyor. Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız” dedi. Hayata geçirilen önemli projelerden birisi olan Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile ilk etapta tam 1 milyon kişiye yüzme öğretmeyi hedeflediklerini söyleyen Kasapoğlu, hedefin de üzerinde bir netice alacaklarını ifade etti.

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