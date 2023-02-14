Devletimiz bir yıllık malzeme getirdi

Hatay şehir merkezini yerle bir eden deprem, kırsal bölgelerde büyük yıkıma neden olmadı. Bazıları hafif hasar görse de köylerdeki evler hala ayakta. Depremden hemen sonra köylerde havadan, muhtarlar aracılığıyla hasar tespit çalışmaları yapılmış. 3 gün sonra bütün köylere insani yardım ulaştırılmış. Biz de Kırıkhan’a bağlı Kangallar ve Baldıran köylerini ziyaret ettik.

Köylerinin çok büyük hasarı olmadığını anlatan Kangallar Köyü Muhtarı Hüseyin Işık, “Allah devletimizden ve milletimiz razı olsun. 3 gün önce helikopter indi, erzaklar durmadan geliyor, 3 TIR erzak geldi. Gönüllüler de arabalarına yardım doldurmuş bir şekilde geliyor. 100 haneli bir köyüz ancak Kırıkhan’dan da insanlar buraya geldiler daha güvenli olduğu için. Şu anda 200 hane olduk. Yapılan yardımlar yaklaşık 1 yıl ihtiyacımızı karşılamaya bile yeter” diye konuştu.

ÇADIRA İHTİYAÇ VAR

Ziyaret ettiğimiz, Baldıran köyünün de depremden sonra nüfusu artmış. Kırıkhan’da hayatını kaybeden 20 kişinin köyde defnedildiğini söyleyen Muhtar Hüseyin Derya, “Yardımlar çok iyi. Önce helikopterle sonra TIR’larla yardım geldi. Elektriğimiz suyumuz verildi. Başka yerlerde oturan köylülerimiz geldi. Sadece onların çadıra ihtiyacı var. Onun dışında gıda ve erzak anlamında çok şükür bir ihtiyacımız yok. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun” dedi.



