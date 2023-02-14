|
Gündem

Devletimiz bir yıllık malzeme getirdi

Hatay şehir merkezini yıkan deprem, köyleri çok fazla etkilemedi. Kırıkhan’ın Kangallar ve Baldıran köylerine şimdiden en az bir yıllık erzak dağıtıldı. Kırıkhan’da depremden kurtulan köylülerin de geri dönmesiyle, köylerin nüfusu neredeyse iki katına çıkmış.

Burak Doğan
Burak Doğan
04:15 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Hatay şehir merkezini yıkan deprem, köyleri çok fazla etkilemedi.

Hatay şehir merkezini yıkan deprem, köyleri çok fazla etkilemedi.

Hatay şehir merkezini yerle bir eden deprem, kırsal bölgelerde büyük yıkıma neden olmadı. Bazıları hafif hasar görse de köylerdeki evler hala ayakta. Depremden hemen sonra köylerde havadan, muhtarlar aracılığıyla hasar tespit çalışmaları yapılmış. 3 gün sonra bütün köylere insani yardım ulaştırılmış. Biz de Kırıkhan’a bağlı Kangallar ve Baldıran köylerini ziyaret ettik.

Köylerinin çok büyük hasarı olmadığını anlatan Kangallar Köyü Muhtarı Hüseyin Işık, “Allah devletimizden ve milletimiz razı olsun. 3 gün önce helikopter indi, erzaklar durmadan geliyor, 3 TIR erzak geldi. Gönüllüler de arabalarına yardım doldurmuş bir şekilde geliyor. 100 haneli bir köyüz ancak Kırıkhan’dan da insanlar buraya geldiler daha güvenli olduğu için. Şu anda 200 hane olduk. Yapılan yardımlar yaklaşık 1 yıl ihtiyacımızı karşılamaya bile yeter” diye konuştu.

ÇADIRA İHTİYAÇ VAR

Ziyaret ettiğimiz, Baldıran köyünün de depremden sonra nüfusu artmış. Kırıkhan’da hayatını kaybeden 20 kişinin köyde defnedildiğini söyleyen Muhtar Hüseyin Derya, “Yardımlar çok iyi. Önce helikopterle sonra TIR’larla yardım geldi. Elektriğimiz suyumuz verildi. Başka yerlerde oturan köylülerimiz geldi. Sadece onların çadıra ihtiyacı var. Onun dışında gıda ve erzak anlamında çok şükür bir ihtiyacımız yok. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun” dedi.


#Deprem
#Hatay
#Köy
#Çadır
42 dakika önce
default-profile-img
Devletimiz bir yıllık malzeme getirdi
İş dünyasına kalıcı konut çağrısı: THY ve Bayraktar 1000'er konut yapacak
Sanayinin çarkları afetzedeler için dönüyor
Türk Kızılay konteyner üretimini hızlandırdı
Bosna da ‘gönüllü’ oldu
Yalnız bırakıldık: Suriyelilerden BM ve uluslararası topluma sitem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.