Devrilen römorkta bulunan yolcu hayatını kaybetti

Devrilen römorkta bulunan yolcu hayatını kaybetti

18:2223/08/2025, Cumartesi
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da Tuz Gölü yolunda seyir halinde olan traktöre bağlı römork şarampole devrildi. Kaza sonucu römorkta yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde traktöre bağlı römork devrildi; 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bozan Mahallesi Şereflikoçhisar Tuz Gölü yolunda seyir halinde olan Şeref K. (63) idaresindeki 42 NT 975 plakalı traktörde takılı römork yerinden ayrılıp şarampole devrildi. Römorkun içerisinde yolcu olarak bulunan Yakup D. (51), Serpil D. (46) ve 5 yaşındaki S.D. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cemile Dalfidan (63) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin Dalfidan'ın cesedi, Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Konya
#Traktör
#Kaza
