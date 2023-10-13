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Devriye görevinde olan arazöz uçuruma devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ormanda devriye görevini sürdüren Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazöz uçuruma devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan personellerden biri hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Muhammed Emre Kömürcü
18:52 . 13/10/2023 Cuma
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Yukarıdeğirmendere Mahallesi'nde Bal Ormanı mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Muratcan Uygun idaresindeki Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, orman yolunda devriye attığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma devrildi. Kazada, arazöz sürücüsü Muratcan Uygun ile yanında bulunan Şaban Ersoy ve Samet Şimşek yaralandı. Arazözdeki personellerden Arda Yılmaz ise, araçtan fırlayıp arazözün altında kaldı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü bulundukları yerden itfaiye ekipleri tarafından yola çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Arazözün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlenen Arda Yılmaz'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin, çalışmaları sürerken, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Samet Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


#Kocaeli
#Orman Genel Müdürlüğü
#arazöz
#kaza
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