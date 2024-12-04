Dicle Üniversitesi profesörü terör örgütü propagandasından tutuklandı

Bir dönem DEVA Partisi'nden Diyarbakır Belediye Başkan adayı olan profesör Cenap Ekinci, terör örgütü propagandası nedeniyle tutuklandı.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, son dönemde Suriye'de yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımları nedeniyle ifade veren Ekinci, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ekinci, çıkarıldığı mahkemede ‘Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci
, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya hesabından, son dönemden
Suriye
'de yaşanan gelişmelerle ilgili paylaşımlar yaptı.
Paylaşımları nedeniyle ifade verdi
Paylaşımları nedeniyle ifade verdi
Ekinci, "Kuzey Suriye Cumhuriyeti. Kürtler, Araplar, Özgur Suriye Ordusu, YPG. Denize ulaşmayan devletlerin yaşama şansı çok zayıftır. İdlip ve Tartus üzerinden Sınırlar Akdeniz'e ulaştırılacak. Rusya'nın çekileceği Tartus,
Kuzey Halep
, İdlip, Afrin yeni devlete dahil olacak”, “7 Ekim/30 Kasım… Bu iki filmin sonu aynı olacak... Uyarmadı demeyin! #Rojava”, “Yeni bir ‘KOBANİ hüsranı ve sonu' yaşamak istemiyorlarsa Kürtlerden uzak durmalarını tavsiye edin bence. Buna izin vermezler çünkü...” gibi paylaşımları nedeniyle, dün İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM)
ekipleri tarafından ifadeye çağrıldı.
Terör örgütü propagandasından tutuklandı
Terör örgütü propagandasından tutuklandı
İfadesinin ardından gözaltına alınan Ekinci, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinde
terör örgütüyle iltisakının
bulunmadığını öne sürüp, suçlamaları reddeden
Cenap Akıncı
, çıkarıldığı mahkemede ‘
Terör örgütü propagandası yapmak
' suçundan tutuklandı.
Ekinci, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde
DEVA Partisi
'nden
Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı
olmuştu.
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