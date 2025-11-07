Dijital dil öğretiminde yeni bir dönem: SIDLE Projesi yeni ufuklar açıyor

Öğretmen ve eğitimcilere, dijital dil öğretiminde öğrenciler arası sosyal etkileşimi güçlendirecek interaktif öğrenme deneyimleri oluşturma konusunda rehberlik etmeyi amaçlayan SIDLE Projesi başarıyla tamamlandı.

Proje yürütücüleri Safiye Yaylaoğlu ve Berna Hüseyin, SIDLE’ın yalnızca dijitalleşme sürecine odaklanmadığını vurgulayarak, esas amacın öğretmenlerin dijital araçları öğrencilerin ihtiyaçlarını merkeze alarak kullanmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Yaylaoğlu ve Hüseyin, “SIDLE, öğretmenlerin yaratıcılığı, sosyal etkileşimi ve kapsayıcılığı teşvik eden birer ‘eğitim aktörü’ olarak yetkinleşmelerine katkı sunmayı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.





Uluslararası İş Birliğiyle Güçlü Bir Eğitim Ağı

Türkiye ayağı Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi öncülüğünde yürütülen proje, okulun Bilişim Teknolojileri ve İngilizce öğretmenlerinin aktif katılımıyla sürdürüldü. Avrupa Birliği’nin Erasmus+ KA220 programı kapsamında desteklenen proje, Bulgaristan (Value Me), Norveç (Prios), İtalya (IIS Francesco Orioli), Yunanistan (Neas Kydonias) ve Türkiye (Gazi Anadolu Lisesi) olmak üzere beş ülkenin kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Dil öğrenme süreçlerinde sosyal etkileşimi dijital ortamlara taşıyarak yenilikçi, yaratıcı ve kapsayıcı çözümler üretmeyi amaçlayan SIDLE, bu vizyonu doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunacak materyal ve kaynaklar geliştirdi.

Yenilikçi Materyaller ve Kaynaklar Tanıtıldı

Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen “SIDLE Projesi Çoğaltıcı Etkinliği”nde öğretmenler bir araya gelerek projenin yenilikçi çıktıları ve dijital öğretim materyallerini inceledi.

Etkinlikte, SIDLE platformu (www.sidle.eu) üzerinden erişilebilen çevrimiçi e-kurs, öğretmen el kitabı, yaratıcı etkinlik fikirleri ve dijital araç seti tanıtıldı. Bu kaynakların, dil öğretmenlerinin dijital eğitim ortamlarında öğrencilerini geleceğe hazırlama süreçlerine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Yapay Zekâ ve Dijital Entegrasyon Vurgusu

Etkinliğin öne çıkan başlıklarından biri, yapay zekânın (AI) dil öğretimine entegrasyonu oldu. Katılımcı öğretmenler, uygulamalı oturumlarda dijital teknolojilerin öğretim süreçlerine kazandırdığı yenilikçi yöntemleri deneyimledi. Yapay zekânın dil becerilerini geliştirmedeki potansiyeli üzerine yapılan tartışmalar, öğretmenlere yeni bakış açıları kazandırdı.