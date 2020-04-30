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Gündem Dijital ebeveynlikte sınıfta kaldık Yüzde 52si çocuklarının fotoğraflarını ve bilgilerini sosyal medyada paylaşıyor
EĞİTİM

Dijital ebeveynlikte sınıfta kaldık: Yüzde 52’si çocuklarının fotoğraflarını ve bilgilerini sosyal medyada paylaşıyor

Korona günlerinde sosyal medyada daha fazla zaman geçiren anne babalar “dijital ebeveynlikte” kötü sınav veriyor. Yapılan ankete göre Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 52’si çocuklarının fotoğraflarını ve bilgilerini sosyal medyada paylaşıyor. Paylaşımlarda çocuklardan izin alınması öneriliyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan aileler sosyal medyada da daha fazla vakit geçirmeye başladı. Çocuklarının resimlerini düşünmeden ‘arkadaşlarıyla’ paylaşan anne babalar “dijital ebeveynlikte” kötü sınav veriyor. Global siber güvenlik şirketi Kaspersky, ebeveynlerin dijital dünyayla etkileşime geçerken karşılaştıkları zorlukları araştıran bir anket yaptı. Yapılan çalışmada fotoğraf paylaşımı, çocukların dijital yaşantısı, siber zorbalık ve sonuçları, konum takibi ve diğer takip araçlarının kullanımı gibi dijital ebeveynliğin farklı alanlarına odaklanıldı.

PAYLAŞMA GEREKÇELERİ

Anket sonuçlarına göre Türkiye’de ebeveynlerin davranışları bazen tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Örneğin, anne babaların yüzde 52’si sosyal medyada çocuklarına ait fotoğraflar ve bilgiler paylaşıyor. Bunların yüzde 12’si bu fotoğraf ve bilgileri herkesin erişimine açıyor. Böyle kişisel bilgileri paylaşma nedenleri sorulduğunda ise ebeveynlerin yüzde 51’i paylaşımları anı olması için, yüzde 43’ü çocuklarının başarılarından gurur duyduğu için, yüzde 37’si çocuklarının ne kadar büyüdüğünü akrabalarına göstermek istediği için ve yüzde 24’ü de çocuklarının fotoğrafta iyi çıktığı için yaptığını söylüyor.

SİBEL ZORBALAR PUSUDA

  • Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, paylaşımlar konusunda şu değerlendirmelerde bulundu: “Ebeveynler bazen toplumsal onay için gereksiz riskler alıyor. Paylaşılan şeylerin yanlış kişilerin eline düşüp istenmeyen sonuçlara yol açması ihtimalini göz ardı etmemek çok önemli. Ayrıca çocuklara bilgilerinin sosyal medyada paylaşılmasını isteyip istemediği de sorulmalı. Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 43’ü bunu yapmıyor fakat bunun çok önemli ve hatta zorunlu olduğunu unutmamak gerek.”

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