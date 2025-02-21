Dijital oyunlar gençlerin din algısını bozuyor

Dijital oyunlar, gençlerin günlük yaşamında önemli bir rol oynuyor, ancak bu oyunların dini ve ahlaki gelişim üzerinde tehlikeli etkileri olabileceği uyarısı yapılıyor. Özellikle ‘God Games’ türü oyunların, kullanıcılara sözde ‘tanrı’ benzeri bir güç vererek dünyayı yönetmelerine, kendi medeniyetlerini kurarak doğa olaylarına müdahale etmeyi sağlıyor.





YARATICI ROLÜ GELİŞİM BOZUKLUĞUNA YOL AÇIYOR

Gençlerin yüzde 86’sının dijital oyunlarla iç içe olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Dijital İçerik Birim Yöneticisi Dr. Lokman Yıldırım, bazı oyunların dini ve ahlaki yönden verdiği zararlara dikkati çekiyor. Yıldırım, “Oyunlara baktığımızda açık bir dini mesaj içeren ve belirli bir dinin öğretilerini öğretmeyi amaçlayan oyunlar var. ‘God Games’ türünde üretilen oyunlar oyuncuların Tanrı rolüne girmesine ve bu nedenle tanrı tasavvurunun bozulmasına yol açıyor. Mitolojik Tanrı figürleri içeren oyunlar, oyuncuların Tanrılara tapınmasını ve onların gücünü kullanmasını gerektirebiliyor. Bu durum ciddi bir dini gelişim bozukluğuna yol açabiliyor” dedi.





SOHBET ODALARI BÜYÜK TEHLİKE

Şiddet ve cinsellik içeren oyunların gençlerin manevi gelişimini ciddi anlamda olumsuz etkilediğini vurgulayan Yıldırım, “Müslümanları terörist, düşman olarak gösteren oyunlarsa öz algı sorunlarına neden olabiliyor. Dijital bağımlılık, ahlaki yozlaşma ve duyarsızlaşma diğer riskler arasında yer alıyor. Çocuklar sohbet odalarında tanımadıkları yaşıtlarının veya kendilerinden büyük kişilerin istismarına maruz kalabiliyor ve buradan hareketle telafisi imkansız zararlar doğabiliyor” diye konuştu.

OYNADIKLARI OYUNLARI TAKİP EDİN

Yanlış kullanıldığında bu oyunların zararlarının çok büyük olduğunu ancak alınacak önlemlerle zararlardan korunmanın mümkün olacağını belirten Yıldırım, “Çocuklarımızın oynadığı oyunları yakından takip edebilir ve onları bilinçli yönlendirebiliriz. Haftalık ve günlük olarak oyun için ayrılan zaman dilimleri çocuklarla bir araya gelir ve bu süreye riayet edilmesi konusunda onları destekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.



