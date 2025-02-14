Engelsiz çocuklara özel alan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin güncellenmesi için hazırlıklarını tamamladı. Değişiklikle, engelli çocuklar için özel alan ayırma zorunluluğu getirildi. Yeni yönetmelik birçok düzenlemeye gidildi. Yapılacak belli büyüklük ve tipteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak. Bu sayede binalarda yıllık ortalama 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak.





800 MİLYON TL TASARRUF

2026’dan sonra inşa edilecek, toplam alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki yeni kamu binalarının YeS-TR sertifikasına sahip olması zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda, yıllık yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji kazanımı ile Keban Barajı’nın 1 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanacak. 8 dönüm orman alanına eş değer 50 milyon kilogram sera gazı azalması ile 800 milyon TL tasarruf elde edilecek.





ENGELLİLERE ÖZEL EKİPMAN

2 bin 500 metrekare ve üzeri park alanlarının en az yüzde 4’ünün engelli çocukların kullanımına sunulması zorunlu tutulacak. Bu alanlar sadece engelli çocuklar için değil tüm çocukların aynı alanda beraber oynayabilecekleri şekilde tasarlanacak. Bu alanlardaki ekipman ve malzemeler engelli kullanımına uygun olacak.





MESCİT İHTİYACINA ÇÖZÜM

İnsanların yoğunlukla kullandığı toplu yapılarda yapılması zorunlu mescitlerin yeterli aydınlatma ve iklim koşullarına göre merkezi sistem veya klima ile iklimlenmiş şekilde kolay erişilebilecek yerlere yapılması sağlanacak. Toplam personel sayısı 100’e veya toplam emsale esas alanı bin metrekareye kadar olan yerlerde, kadınlar ve erkekler için 15’er metrekare ibadet mekanı yapılacak. Bu çalışmalar, 1 Ocak 2027’den itibaren zorunlu tutulacak.



