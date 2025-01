Engellilerin de kendi sınırlarını çizme hakkı var

Çocuk kitaplarında engelli karakterlerin genellikle ana karakter tarafından düzeltilmek veya tedavi edilmek üzere ya da ana karaktere engellilikle ilgili her şeyi öğretmek için orada olduğunu dile getiren James Catcpole, “Yirmi yıl boyunca bu tür hikâyeleri okuduktan sonra, engelli olmanın gerçekte nasıl bir şey olduğunu göstermek için kendi hikâyemi yazmaya karar verdim” diyerek, engelliliğe dair gerçekleri anlatan bir hikâye yazma kararı aldığını söylüyor. “Sana Ne Oldu?” kitabını yazarken engelli bir çocuk olarak yaşadığı deneyime odaklandığını dile getiren Catcpole, “Çocuklarım hâlâ küçük ve her gün onlarla birlikte oyun parkına gidiyorum, bu da bana o anları hatırlattı. Çünkü bugün de parkta benim başıma aynı şeyler geliyor: Tüm çocuklar oyun oynamayı bırakıp bana bakıyor! Kimisi gelip, ‘Senin yalnızca bir bacağın var!’ diyor” ifadelerini kullanıyor.

Catcpole, “Evden dışarı çıktığımda protez kullanmıyorum, yürüyebilmek için baston kullanıyorum, tıpkı kitapta Efe gibi (ya da ünlü Türkiye ampute futbol takımınız gibi) bu beni yürüyen bir soru işareti haline getiriyor çünkü herkes ne olduğunu bilmek istiyor! Yetişkinler genellikle bunun kişisel bir soru olduğunu ve benim mahremiyetimin meraklarından daha önemli olduğunu anlıyor, ancak çocuklar henüz bunu anlayamıyor. Bu sorular, her gün karşılaştığım en zor şeylerden biri. Bazen sorular alaycı ya da taklit edici oluyor; genelde ise saf bir meraktan geliyor. Ancak her iki durumda da bu durum sizi dışlanmış hissettiriyor, sizi diğerlerinden farklı kılıyor ve hayatınızın çok özel bir kısmını (her zaman birkaç çocuğun yanıtı dinlemek için beklediği bir kamuya açık konuşmaya dönüştürülüyor!) herkesin önünde açıklama zorunda bırakıyor. Bir yetişkin olarak bunu şu an kaldırabiliyorum. Ama çocukken bu daha zordu. Bu, engelliliğin gerçek deneyimidir ve yazmak istediğim şey de budur: Engellilik genellikle bir sorun değildir – Efe tek bacağı olmasına rağmen oldukça mutlu – ama diğer insanların engellilere karşı tepkileri sorun yaratabilir” sözleriyle anlatıyor.