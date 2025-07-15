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15 Temmuz Darbe Girişimi
Direnişin sesi sosyal medyadan yükseldi

Direnişin sesi sosyal medyadan yükseldi

04:0015/07/2025, Salı
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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15 Temmuz gecesi başlayan eşsiz toplumsal direnişin ilk kıvılcımları sosyal medyada atıldı. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler, milyonları sokaklara dökerken, yaşananlar anbean hem ülke içinde hem de dünyaya duyuruldu. O gece iletişim kanallarının gücü, demokrasinin zaferinde kritik rol oynadı.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi, dijital çağın en etkili iletişim araçlarından biri olan sosyal medyanın gücünü tüm açıklığıyla ortaya koydu. Milyonlarca insan, c

ep telefonları üzerinden anlık olarak haberleşti, olup biteni saniye saniye birbirine aktardı. O gece yaşananlar, sadece sokaklarda değil; aynı zamanda ekranlarda ve mobil uygulamalarda da yazıldı. Vatandaşlar, darbenin ilk anlarından itibaren sosyal medyada örgütlenerek tepkilerini göstermeye başladı. Gelişmelerin, televizyonlardan önce sosyal medya kanallarından duyulması dikkat çekt.

CEP TELEFONLARI MÜCADELENİN TANIĞI OLDU

Yollar kapatılsa da, her mahallenin ve sokağın tanığı cep telefonlarıydı. Tankların önüne yatanlar, silahlı darbecilere direnenler e o gece şehit düşenler; tüm bu kareler anbean sosyal medyada paylaşıldı. Kameralar birer kayıt aracı olmanın ötesine geçerek, halkın direnişine şahitlik etti. #DarbeyeHayır ve MilletçeMeydanlardayız etiketleriyle başlatılan dijital hareket, meydanlarda somut karşılık buldu. İnsanlar yaşadıklarını sadece göstererek değil, birbirine cesaret aşılayarak da aktardı.

DÜNYADA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DİRENİŞ

WhatsApp grupları, Twitter akışları ve Facebook üzerinden yayılan çağrılar, milyonların eş zamanlı ve bilinçli biçimde harekete geçmesini sağladı. İstanbul ve Ankara’dan gelen görüntüler, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar için bir cesaret kaynağı oldu. Sosyal medya, o gece sadece bir haberleşme kanalı değil; aynı zamanda psikolojik direncin toplumsallaştığı bir platforma dönüştü. Her paylaşım bir diğerini cesaretlendirdi, meydanlar saatler içinde halkla dolup taştı.

FACETIME İLE MİLLETE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FaceTime üzerinden CNN Türk ekranına bağlanarak yaptığı çağrı, 15 Temmuz gecesinin kırılma anlarından biri oldu. Darbenin seyrini değiştiren bu bağlantıyla birlikte, milyonlar sosyal medyada birbirine ulaşmaya, haberleri yaymaya ve meydanlara çağrı yapmaya başladı. Erişim engellerinin kaldırılmasıyla birlikte, hem resmi kurumlar hem de bireyler, sosyal medya hesaplarından aktif biçimde süreci yönlendirdi. Erdoğan’ın “demokrasiye sahip çıkın” çağrısı, halkın meydanlara akın etmesiyle vücut buldu. O gece Türkiye, dijital çağın araçlarıyla sokakta verilen bir mücadeleyi birlikte yazdı.

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