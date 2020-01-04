Gündem Dışişleri 2020de yoğun çalışacak
POLİTİKA

Dışişleri 2020’de yoğun çalışacak

Türkiye, diplomasi ve güvenlik politikaları açısından 2020’ye hızlı ve yoğun bir tempo sergileyecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve yardımcıları tarafından bu yıl 204 ikili ve çok taraflı yurt dışı gezi hedeflendi. Aynı düzeyde beklenen ziyaret hedefi ise 110

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Performans Programı yayımlandı. Programa göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve yardımcılarını yoğun bir yıl bekliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Yardımcıları Yavuz Selim Kıran, Sedat Önal, Faruk Kaymakcı’nın bu yıl 204 ikili ve çok taraflı yurt dışı gezisi öngörülüyor. Geçen yıl, Çavuşoğlu ve bakan yardımcıları 122 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye, uluslararası ilişkiler ve ortamın mevcut dinamikleri ışığında siyasi düzeydeki dış temaslar ve üst düzey ziyaretlere önem veriyor. Türkiye, bu bağlamda, dünyanın tüm kıtalarında bulunan ülkelerle mevcut ilişkilerin, üst düzeyde düzenlenecek karşılıklı ziyaretlerle daha ileriye götürülmesine çalışıyor.

110 KONUK BEKLENİYOR

Mevcut uluslararası ve ikili mekanizmaların verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla diyaloğun güçlendirilmesi çerçevesinde ise Türkiye çok sayıda diplomatik ziyarete de ev sahipliği edecek. Geçen yıl 80 olan yabancı dışişleri bakanı ve bakan yardımcısı trafiğinin bu yıl 110 olması öngörülüyor.

DIŞ TEMSİLCİLİK AĞI GENİŞLİYOR

  • Sahada ve masada etkin, girişimci ve insani Türk dış politikasının gerekleri doğrultusunda bakanlığın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi yönündeki faaliyetleri de sürüyor. Türkiye’nin 2002’de 163 olan dış temsilcilik sayısı bugün itibarıyla 142 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik, 89 başkonsolosluk, bir konsolosluk ajanlığı ve bir ticaret ofisi olmak üzere toplam 246’ya ulaştı.

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