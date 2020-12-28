Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusyaya gidiyor
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8’inci toplantısı için Rusya’ya gidecek. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin değerlendirileceği görüşmenin ardından Türkiye ve Rusya arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacak.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8’inci toplantısı vesilesiyle Rusya Federasyonu’nu ziyaret edecek.

29 Aralık Salı günü Soçi’de gerçekleşecek ziyarette iki ülkenin ilişkileri ana gündem maddesi olacak. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında; iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Toplantı sonunda ise Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacak.

Putin'in "Erdoğan'ın özü sözü bir" açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Bu ifadeleri kendini tarif ediyor
GÜNDEM
Putin'in "Erdoğan'ın özü sözü bir" açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Bu ifadeleri kendini tarif ediyor
Abone Ol Google News
AGİ zammı belli oldu

AGİ zammı belli oldu
Arkadaş tavsiyesi hayatını değiştirdi

Arkadaş tavsiyesi hayatını değiştirdi

Şimdi paraya para demiyor, yılda 150 bin TL kazanıyor.
Rüyamda gördüğüm için yaptım

'Rüyamda gördüğüm için yaptım'

Kayınvalidesinin altın ve paralarını çaldıktan sonra evi yaktı.

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda.

Aman nazar değmesin

Aman nazar değmesin

Koronavirüs hiç görülmedi HES kodu olmayan giremiyor.
Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir iş birliğine gitti.

Bravo Remziye abla

Bravo Remziye abla

​Sekreter olarak başladı kendi oto lastikçi dükkanını açtı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

​Kısıtlamalara uymayan on binlerce kişi hakkında işlem yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.