Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin hava sahası açık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
Türkiye'nin kararlığı ve savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabalar ortada. Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor.
Şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek isteriz.
Ukrayna’dan 9 bin 653 Türk vatandaşının tahliye edildi. Türk hava sahaları tahliyeler için açık kalacak.