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ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin hava sahası açık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çavuşoğlu Türkiye'nin hava sahalarının tahliyeler için açık kalacağını belirtti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiyenin hava sahası açık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Türkiye'nin kararlığı ve savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabalar ortada. Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor.


Ukrayna’dan 9 bin 653 Türk vatandaşının tahliye edildi. Türk hava sahaları tahliyeler için açık kalacak.

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