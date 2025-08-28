Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan ABD’li mevkidaşı Rubio ile görüştü: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze

23:1528/08/2025, Perşembe
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna barış çabalarını, Gazze’de ateşkes sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi gerekliliğini ele aldı. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ve ikili ilişkiler de gündeme geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmaları, Gazze'deki son durumu ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaları görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaların da ele alındığı görüşmede Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve ikili konular da ele alındı.



