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Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

09:34 . 8/06/2023 Perşembe
DHA
Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşıyla görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.


Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.


Görüşmede İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.


Fidan ve Blinken, iki ülke arasındaki ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa sürede tekrar görüşme iradelerini vurguladı.



#Hakan Fidan
#Antony Blinken
#Dışişleri Bakanlığı
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