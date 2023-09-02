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Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle yarın İran'a ziyaret gerçekleştirecek.

14:29 . 2/09/2023 Cumartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Hakan Fidan'ın temaslarda bulunmak üzere yarın İran'ın başkenti Tahran'a gideceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir.

Matuf imkanlar ele alınacak

Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.



#Hakan Fidan
#İran
#Hüseyin Emir Abdullahiyan
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