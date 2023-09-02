Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'a gidecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Hakan Fidan'ın temaslarda bulunmak üzere yarın İran'ın başkenti Tahran'a gideceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir.