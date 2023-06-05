Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görevini Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı

“Devir teslim devlette devamlılığı gösterir, devlette bayrak yarışıdır. Ben de bu bayrak yarışına katılmak, şanlı devletimizi ve milletimizi temsil şerefine dahil olmak istedim. Önce yüce Allah’ın takdiri sonra milletimizin verdiği yetki ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tatiliyle o bayrağı devralmak bize Dışişleri Bakanı olarak nasip oldu. 29 Ağustos 2014 tarihinde başladığım görevim boyunca büyük bir şerefle başladım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parça, köklü hariciyemizin temellerinin atılmasının bu yıl 500’üncü yıldönümünü kutluyoruz; ancak şu da bir gerçek ki Türk’ün olduğu her yerde devlet, devletin olduğu yerde diplomasi var. Ben de görevi ilk devraldığım konuşmamda söylediğim gibi bu köklü geleneğe sırt dayamanın ve dünyanın gıpta ile baktığı Türk diplomatları ile çalışmanın güvenini yaşadım. Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk oldu.8 yıl taşıdığım bayrağı değerli kardeşim Hakan Fidan’a devrediyorum. En zor coğrafyalarda en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte korudur. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım”