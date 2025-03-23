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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail durdurulmadan barış mümkün değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail durdurulmadan barış mümkün değil

20:1123/03/2025, Pazar
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. Burda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma değinen Fidan, "Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir. Öncelikli hedefimiz, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır. İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de soykırımın devam ettiğini ve İsrail'in yayılmacı politikalarını sürdürdüğünü belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri tarafından da desteklenen Mısır'ın Gazze planı temelinde ilerlenmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de katıldığı İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Fidan, bu toplantı devam ederken Gazze'de soykırımın, zorla yerinden etmenin ve apartheidin halen sürdüğünü dile getirerek, 18 Mart'taki İsrail hava saldırılarının İsrail'in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınmasının İsrail'in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleri olduğunu vurgulayan Fidan, "Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir. Öncelikli hedefimiz, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır. İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir." diye konuştu.

Fidan, acil ve kalıcı ateşkes için Birleşmiş Milletler gibi platformlardan faydalanmaları gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, tüm İİT ülkelerince desteklenen Mısır'ın Gazze planının yapıcı bir çerçeve sunduğunu ve bu plan temelinde ilerlemeleri gerektiğini kaydetti.


#Hakan Fidan
#Gazze
#Gazze Temas Grubu
#İslam İşbirliği Teşkilatı
#İsrail

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