Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB'ye net mesaj: Türkiyesiz küresel bir aktör olamaz

Dışişleri Bakanı Fidan, "(Ermenistan-Azerbaycan) Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip" dedi. Fidan, "Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir" diye konuştu.