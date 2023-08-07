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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB'ye net mesaj: Türkiyesiz küresel bir aktör olamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “14. Büyükelçiler Konferansı”nın açılış törenine katıldı. Bakan Fidan, Türkiye'nin dış politikası ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu açıklamalarında Tahıl Koridoru'nun tekrar başlaması için Türkiye'nin çabasının süreceğini belirtti. Fidan, AB ile ilişkiler ile ilgili ise; "AB Türkiyesiz küresel bir aktör olamaz" dedi.

11:12 . 7/08/2023 Monday
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye önde gelen devletlerden biridir.


Bölgemizde güvenlik huzur ve istikrara en büyük tehdit terör örgütleridir. Biz terör örgütleri ve onlara destek verenlere göz açtırmayacağız ve alan da bırakmayacağız.


Tahıl Koridoru mesajı

Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Dünya üzerinde her haneye etki eden tahıl krizinin çözülmesi için çabamızı sürdüreceğiz.


Yunanistan ile ilişkiler

Yunanistan ile ihtilaflı meselelerde mevcut samimi atmosferi sürdüreceğimize inanıyoruz. Milli davamız Kıbrıs konusunda duruşumuz nettir. Eşitlik temel politikamız…


Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz.


AB, Türkiyesiz küresel bir aktör olamaz.


Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar sürecek.


Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür. Yeni dönemde Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir.


Ayrıntılar geliyor...

#Hakan Fidan
#14. Büyükelçiler Konferansı
#Türkiye
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