Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB'ye net mesaj: Türkiyesiz küresel bir aktör olamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
Türkiye önde gelen devletlerden biridir.
Bölgemizde güvenlik huzur ve istikrara en büyük tehdit terör örgütleridir. Biz terör örgütleri ve onlara destek verenlere göz açtırmayacağız ve alan da bırakmayacağız.
Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Dünya üzerinde her haneye etki eden tahıl krizinin çözülmesi için çabamızı sürdüreceğiz.
Yunanistan ile ihtilaflı meselelerde mevcut samimi atmosferi sürdüreceğimize inanıyoruz. Milli davamız Kıbrıs konusunda duruşumuz nettir. Eşitlik temel politikamız…
Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz.
AB, Türkiyesiz küresel bir aktör olamaz.
Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar sürecek.
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik körlüktür. Yeni dönemde Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir.
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