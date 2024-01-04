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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İranlı mevkidaşına taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve önümüzdeki dönemde düzenlenecek Türkiye ziyaretini de ele aldı.

21:05 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:22 - 4/01/2024 Perşembe
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan - Hakan Fidan
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan - Hakan Fidan

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye

Bakan Fidan, İran’ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Reisi'nin Türkiye ziyareti de ele alındı

Görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve önümüzdeki dönemde düzenlenecek ziyareti ele alındı.



#Hakan Fidan
#İran
#Hüseyin Emir Abdullahiyan
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