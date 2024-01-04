Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İranlı mevkidaşına taziye telefonu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye
Bakan Fidan, İran’ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.
Reisi'nin Türkiye ziyareti de ele alındı
Görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve önümüzdeki dönemde düzenlenecek ziyareti ele alındı.