Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İranlı mevkidaşına taziye telefonu

İran'da Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti. 103 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin saldırılarla ilgili hiçbir şekilde dahil olmadığını ifade ederek, İsrail'in de dahli olmadığını söyledi.