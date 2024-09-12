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Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi yarın ülkemize getirilecek

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türkiye'ye nakliyle ilgili işlemlerin tamamlandığını, cenazenin yarın ülkeye getirileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Bu suçun cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz" denildi.

Seda Ekinci
12:12 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:24 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri: Ayşenur Ezgi'nin cenazesi yarın ülkemize getirilecek
Dışişleri: Ayşenur Ezgi'nin cenazesi yarın ülkemize getirilecek
Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen
Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türkiye'ye nakliyle ilgili işlemlerin tamamlandığını, cenazenin yarın ülkeye getirileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
  • "İşgal altındaki Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye nakledilmesiyle ilgili işlemler, bugün Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuz tarafından tamamlanmıştır
    . Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
    Soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Bu suçun cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz
    "

Ne olmuştu?

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride
katil İsrail'in keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Katil sürüsü İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu.

İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.


2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Katil sürüsü İsrail tarafından katledilmişti: Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin katil İsrail tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtığını duyurdu. Bakan Tunç, “Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi’nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ayrıca, Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti için; ortaya çıkan yeni deliller olduğunu vurgulayarak "Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim yada kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Adli tıpta teknolojinin tüm imkanları sağlanıyor." dedi.


#Dışişleri Bakanlığı
#Ayşenur Ezgi Eygi
#Türkiye
#naaş
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