Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi yarın ülkemize getirilecek

Dışişleri: Ayşenur Ezgi'nin cenazesi yarın ülkemize getirilecek
Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen
Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türkiye'ye nakliyle ilgili işlemlerin tamamlandığını, cenazenin yarın ülkeye getirileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
- "İşgal altındaki Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye nakledilmesiyle ilgili işlemler, bugün Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuz tarafından tamamlanmıştır. Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.Soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Bu suçun cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz"
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride
katil İsrail'in keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.
Katil sürüsü İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi
Katil sürüsü İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu.
İsrail askerleri, 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının genişletilmesine karşı düzenlenen barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.
Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.
2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.
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2 saat önce