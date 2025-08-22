Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı: Irak Süleymaniye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

12:1822/08/2025, Cuma
G: 22/08/2025, Cuma
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’ın Süleymaniye kentindeki gelişmeleri, ülkenin istikrarı, huzuru ve Türk vatandaşlarının can güvenliği açısından yakından takip ettiklerini ve bu konuda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye’nin bölgedeki istikrar ve huzura önem verdiğini vurgulayarak, Türk vatandaşlarının güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Sözcü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Irak’ın Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeler" konusunda bir açıklamada bulundu.

Paylaşımında
"Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak’ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz."
ifadelerini kullanan Keçeli, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimlerin yapıldığını, Türk vatandaşları için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını kaydetti.



