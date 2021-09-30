Gündem Dışişleri Bakanlığından ABDye Ülkü Ocakları tepkisi
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi

ABD'de 'Ülkü Ocakları'nın terör örgütü olup olmadığının araştırılması kararı alınmasına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bulundukları ülkelerde uyum içinde yaşayan soydaşlarımıza yönelik bu tür yanlı yaklaşımlar kabul edilemez. Terörle mücadelede samimi olan tüm ülkelerin, gerçek terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir" denildi.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığından ABD’ye Ülkü Ocakları tepkisi
Fotoğraf: Arşiv

Demokrat Nevada Vekili Dina Titus tarafından 2022 Savunma Bütçe tasarısına (NDAA) eklenen bir madde, Dışişleri Bakanlığının "Ülkü Ocaklarının yabancı bir terör örgütü olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığının" araştırılmasının öngörüyor.

TÜRKİYE KARŞITI GİRİŞİM

Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesince kabul edilerek NDAA metnine eklenen maddeye, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç sert tepki gösterdi.

"Türkiye karşıtı lobilerin bu tarz girişimlerinin önce Avrupa’da şimdi de ABD’de bazı çevrelerce sahip çıkılmaya çalışılan bu son örneği her şeyden önce terörizmle mücadeleye zarar vermektedir" diyen Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

ART NİYETLİ İDDİALAR

Başta müttefikimiz ABD olmak üzere terörle mücadelede samimi olan tüm ülkelerin, bu tür hayal ürünü ve art niyetli iddialara prim vermek yerine, PKK/PYD/YPG ve FETÖ dahil gerçek terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir.

KABUL EDİLEMEZ YAKLAŞIM

Bulundukları ülkelerde uyum içinde yaşayan soydaşlarımıza yönelik bu tür yanlı yaklaşımlar kabul edilemez. Beklentimiz bu izansız talebin Kongre’de kabul edilecek nihai metninde yer almaması ve ABD’deki Türk toplumunun örgütlenme ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara sebebiyet verebilecek her türlü girişimden kaçınılmasıdır.

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