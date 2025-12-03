Dışişlerinden KDP'ye tepki: Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklama kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, 2 Aralık’ta “Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamayı sert şekilde kınadı. Bakanlık, açıklamanın içerik ve üslup bakımından kabul edilemez nitelikte olduğunu belirtti. KDP liderliğinden izahat istenmiş, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edildi.
Dışişleri Bakanlığı, 2 Aralık’ta “Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamaya tepki gösterdi.
Bakanlık açıklamasında, söz konusu açıklamanın içerik ve üslup bakımından kabul edilemez nitelikte olduğu vurgulandı.
Yetkililer, KDP liderliğinden açıklamanın neden yayımlandığı konusunda izahat talep edildiğini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının istendiğini belirtti. Bakanlık, mesnetsiz iddialar barındıran açıklamanın, Türkiye ile KDP arasındaki ilişkiler açısından da provokatif bir nitelik taşıdığını ifade etti.
Barzani’nin Ofisi, Bahçeli'nin açıklamalarını hedef alıp, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak o eski Bozkurt, sadece koyun postuna bürünmüş." şeklinde bir duyuru yayınlamıştı.