Dışişlerinden KDP'ye tepki: Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklama kabul edilemez

Bakanlık açıklamasında, söz konusu açıklamanın içerik ve üslup bakımından kabul edilemez nitelikte olduğu vurgulandı.

Yetkililer, KDP liderliğinden açıklamanın neden yayımlandığı konusunda izahat talep edildiğini ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının istendiğini belirtti. Bakanlık, mesnetsiz iddialar barındıran açıklamanın, Türkiye ile KDP arasındaki ilişkiler açısından da provokatif bir nitelik taşıdığını ifade etti.