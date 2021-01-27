Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan CHP'li Berhan Şimşek'in Cuma hutbesi iftirasına tepki

Spor

Nihat Özdemir: Ligdeki takım sayısı için henüz karar vermedik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamının 14 milyar lira olduğunu söyledi. Ayrıca statlara seyirci alınıp alınmayacağı, yayıncı kuruluş ve Süper Lig hakkında da konuşan Başkan Özdemir, 'Yeni yayın ihalesi yapacağız ve dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları çağıracağız. Bu sene 4 takım ligden düşecek. Gelecek sezon lig 20 takımla oynanacak. 18'e düşürecek miyiz 20 kalacak mı kararını daha vermedik' ifadelerini kullandı.