Gündem Diyanet İşleri Başkanlığından CHPli Berhan Şimşekin Cuma hutbesi iftirasına tepki
POLİTİKA

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan CHP'li Berhan Şimşek'in Cuma hutbesi iftirasına tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığı" iddiasını yalanlayarak, hakkında yasal yollara başvurulacağını bildirildi. Yapılan açıklamada "Eski CHP Milletvekili Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'e yalanlama geldi.
Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'e yalanlama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in cuma hutbelerine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

  • Her cuma camilerde irat edilen hutbelerin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından hazırlandığı kaydedilen açıklamada, "Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

CHP'li Berhan Şimşek'ten Cuma namazı gafı: Hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum
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CHP'li Berhan Şimşek'ten Cuma namazı gafı: Hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum
CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, KRT TV'de katıldığı programda Cuma namazıyla ilgili büyük bir gafa imza attı.
Kendisinin cuma namazlarına gittiğini belirten Şimşek 'Gidiyoruz Cumalara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeri girdiğimizde AK Parti Genel Merkezi'nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruşluk kâra gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz' ifadelerini kullandı.

Van Valisi Bilmez'den 'militan vali' diyen CHP'li Şimşek'e dava
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Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
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Kılıçdaroğlu'ndan valilere hakaret: Hepiniz militansınız dava açmazsanız namertsiniz
CHP'li Berhan Şimşek'in 'Vali militan, kaymakam militan...' ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Valilere hakaret eden Kılıçdaroğlu, 'Hepiniz militansınız, dava açmazsanız namertsiniz' diye konuştu.


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