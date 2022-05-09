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ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığından fotoğraf yarışması: Kadrajda ayet var

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Kadrajımda Ayet Var” başlığıyla fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmaya katılan gençler, eserlerini bir ayetle ilişkilendirecek. Gençler böylece çevrelerinde yaşananlara, tabiatta meydana gelen olaylara ve canlı/cansız şeylere Kur'an-ı Kerim'in nazarıyla bakabilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığından fotoğraf yarışması: Kadrajda ayet var
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Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlere yönelik “Kadrajımda Ayet Var” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen yarışmaya, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren başkanlığın Kur’an kurslarında eğitim almış veya halen alan 15-25 yaşları arasındaki gençler katılabilecek.

KUR’AN NAZARIYLA BAKACAKLAR

  • Gençlerin çevrelerinde yaşananlara, tabiatta meydana gelen olaylara, canlı ve cansız her şeye Kur’an-ı Kerim’in nazarıyla bakabilmelerinin ve dünyayı ayetlerin ışığında görebilmelerinin amaçlandığı yarışmaya gönderilecek eserler, Kur’an-ı Kerim’den bir ayetle ilişkilendirilecek ve ayetin Türkçe meali, Diyanet İşleri Başkanlığı mealinden alınacak.

BİRİNCİYE 6 BİN LİRA ÖDÜL

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada gençler, cep telefonu veya fotoğraf makinesiyle çektikleri fotoğraflarla yarışacak. Yarışmacıların fotoğraf ve telif formunu kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine en geç 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar ulaştırması gerekiyor. Yarışma sonuçları, haziran ayı içerisinde ilan edilecek. Birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek yarışmada, mansiyon ödülü 1000, sergileme bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

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