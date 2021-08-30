Diyanet'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

Bugün, aziz milletimizin mukaddes değerleri uğruna, şanlı bir mücadele vererek tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı 30 Ağustos Zaferi’nin 99. Yıldönümünü idrak ediyoruz.

"BİR MİLLETİN YENİDEN ŞAHLANIŞI"

Bu destan, vatan topraklarımızın asla işgal edilemeyeceğini, asil milletimizin asla esir alınamayacağını, şanlı bayrağımızın asla semalardan indirilemeyeceğini ve gök kubbede yankılanan ezan seslerinin asla dindirilemeyeceğini bütün dünyaya ilan eden bir manifestodur. 30 Ağustos, “Hasta adam” diyerek ölümü beklenen ve tarihe gömülmek istenen bir milletin; sarsılmaz bir iman ve inançla yekvücut olarak yeniden şahlanışıdır. Bu toprakların sonsuza dek vatanımız olduğunun tüm dünyaya bir kez daha ilanıdır.

REKLAM

"İMAN SABIR VE KARARLILIKLA..."

Ezelden beri hür yaşamış aziz milletimiz, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere, vatanımıza ve bağımsızlığımıza göz dikenlere asla müsaade etmemiştir.

Yokluk ve sıkıntılara rağmen şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu büyük zafer, iman, sabır ve kararlılıkla birbirimize kenetlendiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin açık bir göstergesidir. Nitekim bu onurlu mücadelede milletimizin en büyük dayanağı ve gücü, Allah’a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, mukaddesatı ve değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı olmuştur.

Mukaddes değerlerimizi koruyan ve yaşatan bir bilinçle her daim milletimizin refahı ve devletimizin bekası için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan bizlerin en büyük sorumluluğudur.

REKLAM

"ŞEHİTLERİMİZE MAĞFİRET DİLİYORUZ"

Bu vesileyle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu zaferi bize armağan eden kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, şükran ve minnetle yâd ediyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, istiklâl ve istikbâlimiz için, dinimiz, vatanımız, ezan ve mukaddesatımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize rahmet ve mağfiret diliyoruz.

Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet huzur içinde, özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.