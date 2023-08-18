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Diyanet'ten eski personel Selman Okumuş'un 'ceza' iddialarına yalanlama: Gayri ahlaki ilişkileri sebebiyle görevine son verildi

Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli Selman Okumuş, bir programda Başkanlık personeli iken televizyon programlarına çıktığı için Diyanet'ten ceza aldığını iddia etti. Diyanet İşleri Başkanlığı da Okumuş'un iddialarına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Okumuş'un iddialarını yalanlayan Başkanlık, söz konusu kişinin görev yaparken hakkında yürütülen soruşturma neticesinde gayri ahlaki ilişkileri sebebiyle görevine son verildiğini açıkladı.

19:08 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı, eski personel Selman Okumuş’un iddialarını yalanladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski personel Selman Okumuş’un iddialarını yalanladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski personel Selman Okumuş'un Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak ileri sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Okumuş, bir programda Başkanlık personeli iken televizyon programlarına çıktığı için Diyanet'ten ceza aldığını iddia etti.

İstanbul Müftülüğü'nden programa katılmak için izin istediğini ancak müftülüğün televizyona izin verdiğini, kendisine izin vermediğini ileri süren Okumuş'un iddialarını ise Diyanet İşleri Başkanlığı yalanladı.

"Gayri ahlaki ilişkileri sebebiyle görevine son verildi"

Diyanet, Okumuş'un Başkanlık bünyesinde görev yaparken yürütülen soruşturma neticesinde gayri ahlaki ilişkileri sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi hükmü gereğince Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verildiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan Selman Okumuş’un bir programda, Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak bulunduğu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan Selman Okumuş’un bir programda Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak bulunduğu beyanlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir. İlgili kişinin Başkanlığımız bünyesinde görev yaparken yürütülen soruşturma neticesinde gayri ahlaki ilişkileri sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi hükmü gereğince Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilmiştir. Adı geçenin hakkında tesis edilen işlemin iptali yönündeki talebi, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nce reddedilmiştir” ifadelerine yer verildi.




#Selman Okumuş
#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Ceza
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