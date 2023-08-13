Bu yaz 2,5 milyon çocuk Kur'an öğrendi

Eğitimlerde dini ve milli değerlerin yanında Kur’an-ı Kerim bilgisi, dua ve surelerin öğretildiğini bildiren Akbulut, normalde 8 haftalık olan yaz Kur’an kursları müfredatının bu yıl günlük 4 saat olarak 6 hafta uygulandığını ifade etti. Kur’an kurslarında bilgi aktarımıyla yetinmediklerini, değer aktarımını da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akbulut, “Din görevlisi arkadaşlarımız, öğrenmenin de ötesinde geziler, yarışmalar, piknikler gibi pek çok projeyi de ekledi, fedakarca hizmet ettiler.” diye konuştu.

Yaz Kur’an kurslarında hem gündüz hem de yatılı eğitim programı uyguladıklarını bildiren Akbulut, “Bu yıl 2 milyon 400 bin yavrumuz camilerimizde Kur’an kurslarımızla buluştu. Yatılı kurslarımıza da bu yıl yaklaşık 17 bin öğrencimiz katıldı” dedi. Deprem bölgesindeki çocuklar için İstanbul ve Ankara’da bir aylık program yaptıklarını söyleyen Akbulut, “Deprem bölgesindeki 386 çocuk İstanbul’da, 400’ü de Ankara’daki yaz Kur’an kurslarında misafir edildi” ifadesini kullandı. Depremzede çocuklara yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Akbulut, öğrencilerin gördüğü ilgiden memnun olduklarını anlattı. Akbulut, İstanbul ve Ankara’da tarihi mekanları da ziyaret eden depremzede çocuklara sponsor olan Türk Hava Yolları ve Türkiye Diyanet Vakfı’na teşekkür etti.