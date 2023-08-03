|
Hayat

Çocuklar için Kur’an-ı Kerim seferberliği

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), okulların kapanmasının ardından Balkan ve Asya ülkelerinde yaz Kur’an kursu seferberliği başlattı. 16 hocanın eğitim verdiği kurslarda 932 kız ve erkek öğrenci eğitim alıyor.

Haber Merkezi
04:00 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İDDEF, yaz tatiliyle birlikte Balkan ve Asya ülkelerinde Kur’an kursu açtı. Türkiye’den 16 hocanın eğitim verdiği kurslara çocuklar akın etti. Makedonya, Arnavutluk, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’daki cami ve medreselerde yüz yüze gerçekleşen Kur’an-ı Kerim eğitiminde yüzlerce öğrenci aynı zamanda dini bilgiler de öğreniyor. Yaz Kur’an kurslarında Balkanlar’da 600, diğer ülkelerde 332 olmak üzere toplamda 932 kız ve erkek öğrenci eğitim alıyor. Çeşitli etkinliklerle yaz aylarını verimli değerlendiren öğrencilerin, dini, tarihi, kültürel bağları da kuvvetleniyor. İDDEF’in 55 ülke 309 bölgedeki eğitim ve insani yardım çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.



#İDDEF
#Kur'an-ı Kerim
#Eğitim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çocuğum hangi okula düştü nasıl öğrenebilirim? MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama (e kayıt ekran)