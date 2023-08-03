Çocuklar için Kur’an-ı Kerim seferberliği

İDDEF, yaz tatiliyle birlikte Balkan ve Asya ülkelerinde Kur’an kursu açtı. Türkiye’den 16 hocanın eğitim verdiği kurslara çocuklar akın etti. Makedonya, Arnavutluk, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’daki cami ve medreselerde yüz yüze gerçekleşen Kur’an-ı Kerim eğitiminde yüzlerce öğrenci aynı zamanda dini bilgiler de öğreniyor. Yaz Kur’an kurslarında Balkanlar’da 600, diğer ülkelerde 332 olmak üzere toplamda 932 kız ve erkek öğrenci eğitim alıyor. Çeşitli etkinliklerle yaz aylarını verimli değerlendiren öğrencilerin, dini, tarihi, kültürel bağları da kuvvetleniyor. İDDEF’in 55 ülke 309 bölgedeki eğitim ve insani yardım çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.