Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır anneleri eyleme devam ediyor: Evlat acısı olmasa insan burada bu kadar bekleyebilir mi?

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için kararlı bekleyişini sürdürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 993'üncü gününde sürüyor.





Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de 6 yıldır evladından ayrı olduğunu belirtti. Evlatlarına duyduğu özlemle bu eylemi sürdürdüklerini dile getiren Demir, 'Eğer evlat acısı olmasa insan burada bu kadar bekleyebilir mi? Oğlumun peşini hiçbir zaman bırakmadım. Oğlum gel, bu hasretlik bitsin.' diye konuştu.

