Gündem Diyarbakır Licede 4 ton 652 kilo esrar ve 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır son dakika haber: Lice'de 4 ton 652 kilo esrar ve 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır Lice'de 4 ton 652 kilo esrar ve 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonunda 4 ton 562 kilogram esrar ve 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe vuruldu.
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe vuruldu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi, uyuşturucu üretimi ile ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, gizlenen uyuşturucuların bulunması amacıyla Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 22 Ekim'de başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Kurutulmaya bırakılmış esrar maddeleri.
Operasyonda, 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ağaçlık alana kurutulmaya bırakılmış esrar maddeleri.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Gara'da kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Gara'da kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suçüstü yakalandılar

İlçeye bağlı Yolçatı köyünde A.B. ve B.B, 6 jelikan bidon içerisindeki 250 kilogram esrarı elekten geçirdikleri sırada ruhsatsız tabanca ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kayalık alana gizlenmiş halde bulunan esrar maddeleri.

Van'da toprağa gömülü 13 kilogram TNT patlayıcı bulundu
GÜNDEM
Van'da toprağa gömülü 13 kilogram TNT patlayıcı bulundu

Operasyon bölgesinde tespit edilen, PKK'lı teröristlerce kullanılan iki kış sığınağı ile ilçeye bağlı Dibek köyü kırsalında toprağa gömülü sanayi tüpüne irtibatlandırılmış el yapımı patlayıcı düzeneği yerinde imha edildi.

Çukur alan içerinde poşetlenmiş şekilde bulunan esrar maddeleri.

Ayrıca gerçekleştirilen temas ve adli aramada çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemelerin yerinde imhası gerçekleştirildi.

Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak.
Sosyal medya iki açıklamayı konuşuyor

Sosyal medya iki açıklamayı konuşuyor

Aksünger 'PYD terör örgütü değildir', Barzani 'Kürtlere zulüm ediyorlar'.
350 baz puanindirim bekleniyor

350 baz puan
indirim bekleniyor

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda.
Tel Abyad'da terör saldırısı

Tel Abyad'da terör saldırısı

Benzer saldırı Sülük kasabasında da gerçekleşti.
Uyuşturucu 'pınarları' kurudu!

Uyuşturucu 'pınarları' kurudu!

Barış Pınarı Harekatı teröristlerin milyonlarca dolarlık kaçakçılık gelirine de darbe vurdu.
Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

25 Ekim Cuma günü vizyona giriyor.

Termometreler<br> eksi 4'ü gösterdi

Termometreler
eksi 4'ü gösterdi

Sarıkamış'ta soğuktan araçların camları dondu.
Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz

​Bingöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi
Tek rakibi kendisi

Tek rakibi kendisi

Türkiye, insani yardımlardan kalkınma politikalarına geçti.

35 yıldır dalgalandırıyor

35 yıldır dalgalandırıyor

​Tehdit ettiler bomba yerleştirdiler ama Seyit Dede yılmadı.
Konutta kritik adım

Konutta kritik adım

Binlerce kişinin mağduriyetini sona erdirecek.
Rusya için PKK artık fiilen bir terör örgütü

Rusya için PKK artık fiilen bir terör örgütü

​Soçi'nin ardından gözler Rusya'nın atacağı adımlarda.
Karayipler'de Kerbela: Hosay

Karayipler'de Kerbela: Hosay

​İngiliz sömürge düzeninin acımasız katliamı unutulmuyor.
Listeye 2 çizik daha

Listeye 2 çizik daha

Kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.