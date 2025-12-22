Yeni Şafak
Diyarbakır’da 7 yıl önce işlenen cinayetin hükümlüsü JASAT tarafından Antalya’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T.'nin, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Antalya'nın Kumluca ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T., Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandı. M.T.'nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A.'ya yönelik 'Kasten öldürme' suçunu işlediği, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi.


Yerlikaya ayrıca, "Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2,5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik" bilgisini paylaştı.



