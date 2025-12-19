Yeni Şafak
Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı

Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı

10:0619/12/2025, Cuma
IHA
Diyarbakır
Diyarbakır

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyon gerçekleştirildi.

İcra edilen operasyonlar neticesinde aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.Y. isimli şahıs Bağlar ilçesinde, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan aranan ve hakkında 41 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Sur ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" suçundan aranan ve hakkında 22 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş. isimli şahıs Kayapınar ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs Çınar ilçesinde, "silahla yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan ve hakkında 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs Hazro ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs Kayapınar ilçesinde yakalandı.

Yakalanan E.C.Y., Y.K., R.Ş., A.K., M.D. ve A.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.




