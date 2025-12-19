Diyarbakır’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı

İcra edilen operasyonlar neticesinde aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.Y. isimli şahıs Bağlar ilçesinde, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan aranan ve hakkında 41 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Sur ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" suçundan aranan ve hakkında 22 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş. isimli şahıs Kayapınar ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs Çınar ilçesinde, "silahla yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan ve hakkında 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs Hazro ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs Kayapınar ilçesinde yakalandı.