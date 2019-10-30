Diyarbakır'da bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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Ayrıca Muş'ta da jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Öte yandan kandırılarak örgütün dağ kadrosuna katılanlara yönelik ikna çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütünün dağ kadrosuna katılan bir terörist, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında, 1-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 45 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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Ayrıca, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 87 tüp ve elektrik kablosu, mühimmat, 625 kilogram gıda malzemesi ile dijital materyaller ele geçiren jandarma ekipleri, teröristlerin kullandığı 5 sığınağı da imha etti.