Gündem Diyarbakırda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır Lice'de bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA AA
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Muş'ta hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Muş'ta hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca Muş'ta da jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Öte yandan kandırılarak örgütün dağ kadrosuna katılanlara yönelik ikna çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütünün dağ kadrosuna katılan bir terörist, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında, 1-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 45 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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Ayrıca, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 87 tüp ve elektrik kablosu, mühimmat, 625 kilogram gıda malzemesi ile dijital materyaller ele geçiren jandarma ekipleri, teröristlerin kullandığı 5 sığınağı da imha etti.

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Çekmeköy'de bir okulda çekilen görüntülere soruşturma: Öğrenciler besmele yazılı kağıtlara basıyor
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Çekmeköy'de bir okulda çekilen görüntülere soruşturma: Öğrenciler besmele yazılı kağıtlara basıyor

İstanbul'da bir ilkokulda çekildiği belirtilen sosyal medyadaki, öğrencilerin besmele yazılı kağıtlara bastığı görüntülerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Olaya dair İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çekmeköy ilkokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili olarak 28.10.2019 tarihinde müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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