Gündem Diyarbakırda evlat nöbetindeki aile sayısı 312 oldu
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 312 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, Mardin ve Van’dan gelen iki aile ile birlikte 312’ye yükseldi.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda evlat nöbetindeki aile sayısı 312 oldu
Ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1121 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı 1993’de 14 yaşındayken kaçırılan Filiz Bozkurt için gelen kız kardeşi Saime Altunkaynak ve 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan Ebru için Van'dan gelen babası Musa Abalı ile 312 oldu.

Filiz Bozkurt’un kız kardeşi Saime Altunkaynak, “Ablam ne olur sesimi duyuyorsan, lütfen eve dön. Annem bu hasretle öldü. Ben de bu hasretle ölmeyeyim diye buraya çıktım. Neredeysen seni görmek istiyorum. Komşumuz tarafından 14 yaşında kandırılarak gitti. 30 yıl oldu. Ondan bir haber alamıyoruz. Ondan haber alana kadar buradayım. Allah’ın izniyle bir haber alacağımı umuyorum. İçimde öyle bir umut var” dedi.

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