Gündem Diyarbakırda işkence edilmiş halde bırakılan çocuk hayatını kaybetti Halası gözaltına alındı
DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Çınar’da işkence edilerek öldürülen çocuk

Diyarbakır'da işkence edilmiş halde bırakılan çocuk hayatını kaybetti: Halası gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan dayısı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan halanın sorgusuna devam ediliyor.

Haber Merkezi İHA
8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez.
8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Diyarbakır'ın Çınar’a bağlı Başalan Mahallesinde yaşandı. 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, akşam saatlerinde kaybolmuş, aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk, ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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Başalan Mahallesi

Dayısı ve halası gözaltına alındı

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Muhammed Veli Dümez’in dayısı V.T. ve halası H.T.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan V.T., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan hala H.T.’nin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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