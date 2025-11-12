Yeni Şafak
Diyarbakır’daki viyadük kazası soruşturmasında gözaltı sayısı 4’e çıktı

10:2912/11/2025, Çarşamba
AA
Diyarbakır'da viyadük inşaatında çalışan 4 işçinin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 4'e yükseldi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi. Soruşturma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı N.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma ekiplerince dün de inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alınmıştı.




