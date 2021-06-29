Gündem Dizi setini silahlı kamp yaptılar Muhabirimiz de silahlandı
İSTANBUL

Dizi setini silahlı kamp yaptılar: Muhabirimiz de silahlandı

Muhabirimiz Ayşemine Alioğlu Oda TV’nin “Silahlı eğitim veriliyor” dediği film setini ziyaret ederek filmlerde kullanılan oyuncak silahlarla poz verdi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Dizi setini silahlı kamp yaptılar: ​Muhabirimiz de silahlandı
Yeni Şafak Muhabiri Ayşemine Alioğlu

Son günlerdeki psikolojik harp yalanlarına bir yenisini de Oda TV ekledi. Odatv, haftasonu KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu’nda çekilen bir diziye ait silahlarla algı çalışması yaparak ‘yurttan silah taşındığını’ iddia etti. Bununla kalmayan site silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanların da fikirlerine yer verdi, çevrede taşınan mühimmatları gören vatandaşların şok olduklarını öne sürdü. Haberde dizi setindeki fotoğraflara da yer veren Oda TV, fotoğrafları kendi logosu ile yayınlayıp bir habercilik başarısı gibi sunarak, “Bu silahlar gerçek mi? Silahlar kimin?” sorulara yer verdi. KADEM hemen bir açıklama yaparak “Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM’i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz” dedi. Haberin yalan olduğu kısa bir sürede KADEM ve dizi setinden yapılan açıklamayla ortaya çıkmış oldu.

Selçuk Bayraktar yalan haber yayınlayan ODA TV ile dalga geçti
GÜNDEM
Selçuk Bayraktar yalan haber yayınlayan ODA TV ile dalga geçti

HAZİRAN ÇEKİMLERİ İÇİN GETİRMİŞTİK

  • Haberlerin kasıtlı olarak yapıldığını kaydeden dizinin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu, “İki yıldır üzerinde çalıştığımız projeydi. Biz senaryoya göre birçok mekan için vatandaşlardan bile ricada bulunuyorduk. Bize büyük odaları olan bir yapı lazımdı. Bu yurtta iki yıldır pandemi ve tadilat nedeniyle kapalıymış. Konu FETÖ olunca bize çekim için izin verdiler. İlk Nisan’da sonra Mayıs ve en sonuncusunda 20-24 Haziran’da geldik. Toplamda 12 gün kullandık ya da kullanmadık. Haziran sahneleri için silahları getirdik” dedi.

FETÖ’YÜ DEĞİL ODA TV’Yİ RAHATSIZ ETTİK

Fotoğrafların çekildiğinden haberlerinin olmadığını belirten Kurutlu sözlerine şöyle devam etti: “Zaten set araçlarımızın önünde dizimizin adı ve Valilikten izin belgemiz var. Oda TV çevredeki vatandaşların rahatsız olduğunu söylemiş ama baksalar zaten araçlardaki yazıları görürlerdi. Haberlerin maksatlı olduğunu düşünüyorum ilk geldiğinde haber biz açıklama yaptık. Buna rağmen ikinci kez haber yapmışlar. FETÖ’nün mahrem yapılanmasını anlatan bir dizi üzerine çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızın FETÖ’yü rahatsız etmesini beklerken Oda TV rahatsız oldu. Hukuki yollara başvuracağız.”

Abone Ol Google News
Şehit orman işçisine acı veda

Şehit orman işçisine acı veda

​Ekip arkadaşları Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına dalmış.
Ayağının altından kaçırdı

Ayağının altından kaçırdı

​İspanya kalecisinden EURO 2020'de unutulmayacak hata.
Şampiyonu elediler

Şampiyonu elediler

Penaltılarda favori gösterilen Fransa'yı elediler.

Bakanlık son 24 saatin detaylı verilerini açıkladı.

​Diyanet'ten otobüs firmalarına mola uyarısı.
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

EURO 2020'de <br>nefes kesen maç

EURO 2020'de
nefes kesen maç

​Sekiz golün atıldığı maçta İspanya tur atladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den<br>müjdeli haber geldi

Fenerbahçe'den
müjdeli haber geldi

​Sarı lacivertli kulüpten 'teknik direktör' açıklaması.

​Güncel haritada dikkat çeken detaylar.

4 ülkeden gelenlerden de PCR testi istenecek.

​İngiltere'nin başkentindeki metro istasyonunda büyük panik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.