Dizi setini silahlı kamp yaptılar: ​Muhabirimiz de silahlandı

Son günlerdeki psikolojik harp yalanlarına bir yenisini de Oda TV ekledi. Odatv, haftasonu KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu’nda çekilen bir diziye ait silahlarla algı çalışması yaparak ‘yurttan silah taşındığını’ iddia etti. Bununla kalmayan site silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanların da fikirlerine yer verdi, çevrede taşınan mühimmatları gören vatandaşların şok olduklarını öne sürdü. Haberde dizi setindeki fotoğraflara da yer veren Oda TV, fotoğrafları kendi logosu ile yayınlayıp bir habercilik başarısı gibi sunarak, “Bu silahlar gerçek mi? Silahlar kimin?” sorulara yer verdi. KADEM hemen bir açıklama yaparak “Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM’i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz” dedi. Haberin yalan olduğu kısa bir sürede KADEM ve dizi setinden yapılan açıklamayla ortaya çıkmış oldu.

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GÜNDEM Selçuk Bayraktar yalan haber yayınlayan ODA TV ile dalga geçti

HAZİRAN ÇEKİMLERİ İÇİN GETİRMİŞTİK

Haberlerin kasıtlı olarak yapıldığını kaydeden dizinin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu, “İki yıldır üzerinde çalıştığımız projeydi. Biz senaryoya göre birçok mekan için vatandaşlardan bile ricada bulunuyorduk. Bize büyük odaları olan bir yapı lazımdı. Bu yurtta iki yıldır pandemi ve tadilat nedeniyle kapalıymış. Konu FETÖ olunca bize çekim için izin verdiler. İlk Nisan’da sonra Mayıs ve en sonuncusunda 20-24 Haziran’da geldik. Toplamda 12 gün kullandık ya da kullanmadık. Haziran sahneleri için silahları getirdik” dedi.

FETÖ’YÜ DEĞİL ODA TV’Yİ RAHATSIZ ETTİK

Fotoğrafların çekildiğinden haberlerinin olmadığını belirten Kurutlu sözlerine şöyle devam etti: “Zaten set araçlarımızın önünde dizimizin adı ve Valilikten izin belgemiz var. Oda TV çevredeki vatandaşların rahatsız olduğunu söylemiş ama baksalar zaten araçlardaki yazıları görürlerdi. Haberlerin maksatlı olduğunu düşünüyorum ilk geldiğinde haber biz açıklama yaptık. Buna rağmen ikinci kez haber yapmışlar. FETÖ’nün mahrem yapılanmasını anlatan bir dizi üzerine çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızın FETÖ’yü rahatsız etmesini beklerken Oda TV rahatsız oldu. Hukuki yollara başvuracağız.”